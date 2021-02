‘The Big Guy’ raakt verstrikt in krabbenvallen: tragisch einde voor meest geliefde krokodil van Port Douglas

Het Australische kustplaatsje Port Douglas is in rouw. De ster van de krokodillen, liefkozend ‘The Big Guy’ genoemd, is niet meer. De leeftijd van de krokodil wordt geschat op 80 jaar. Het dier, zo’n 4,5 meter lang, raakte verstrikt in twee krabbenvallen en een stalen meerlijn. Een droevig einde voor de oude rakker.

De bejaarde krokodil werd vrijdagochtend “verstrikt, drijvend en opgeblazen” aangetroffen in de inham van Dickson in Port Douglas. Het dier was vestrengeld geraakt in twee krabbenvallen en een stalen meerlijn, die vijf of zes keer rond de krokodil was gedraaid. De oude krok werd uit het water gehaald.

Lees ook Koppel bevrijdt beer die met plastic emmertje over zijn kop rondzwemt

“Wij leven hier in een krokodillengemeenschap en hebben er respect voor”, zegt Sam Leo, manager van de Port Douglas Yacht Club, aan The Guardian. “Ze zijn deel van onze natuur en onze habitat. Het was een tragisch einde voor deze grote jongen. Iedereen is triest.” De krokodil werd vaak gespot door de bemanning en gasten op riviercruises. Hij werd omschreven als “het begin van de show” en de “koning van de baai”.

Christian Miller is CEO van een bedrijf dat achtergelaten visgerei uit het water haalt. Voor hem is het geen verrassing dat de krokodil omkwam door krabbenvallen. Hij zegt dat er elk jaar wereldwijd 12,7 miljoen ton plastic afval in de zee terechtkomt. Meer dan 500 soorten zeedieren hebben er last van.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.