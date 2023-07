Terugkeer van vochtig weer brengt “muggeninvasie” met zich mee: “Meeste soorten leven gemiddeld drie weken”

“Dit jaar zien we geen grote muggenpopulaties”, zegt Rudy Caparros Megido, professor bij onderzoeksinstelling Gembloux Agro-Bio Tech van de Universiteit van Luik, bij SudInfo. “De reden daarvoor is simpel: het kurkdroge weer van de voorbije weken is niet bevorderlijk voor de verspreiding van muggen omdat de beestjes geen broedplaatsen hebben”, legt hij uit.

De muggen zijn daarentegen wel in hun nopjes bij warm en vochtig weer. Dat zijn immers de ideale omstandigheden om zich in voort te planten. De beestjes komen vooral voor in gebieden waar veel water is, bijvoorbeeld rond vijvers en beekjes. Stilstaand water, zoals een plas, is bijvoorbeeld een perfecte plaats voor vrouwtjesmuggen om hun larven in te leggen. De terugkeer van het natte weer heeft er met andere woorden voor gezorgd dat de insecten zich gemakkelijker hebben kunnen voortplanten, met alle gevolgen van dien voor ons.

De komende dagen tot weken bereiden we ons dus best voor op een ware “muggeninvasie”, waarschuwt Megido. “Maar het goede nieuws is dat muggen van de meest voorkomende soorten meestal maar drie weken leven”, benadrukt hij. Wie toch liever niet gebeten wil worden, neemt de komende dagen toch best enkele voorzorgsmaatregelen.