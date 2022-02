Teken voor het eerst genetisch gemanipuleerd: mogelijk belangrijke stap naar wapen tegen ziekte van Lyme

Onderzoekers zijn erin geslaagd om embryo’s van teken in het laboratorium genetisch te manipuleren met de zogenaamde CRISPR-techniek. Dat is een wetenschappelijke doorbraak die moet leiden tot een beter begrip van teken, de kleine beestjes die onder meer de ziekte van Lyme doorgeven aan de mens.

CRISPR is eigenlijk een oud verdedigingsmechanisme van bacteriën tegen virussen. CRISPR’s zijn korte segmenten van herhaalde codes in het DNA van de bacterie die worden ingezet om een nieuwe virusaanval te herkennen en af te slaan.

De mens gebruikt CRISPR voor genetische manipulatie, om bijvoorbeeld af te raken van vervelende mutaties of om genetische veranderingen aan te brengen in dieren en planten. Met de genetische-modificatietechniek bouwen wetenschappers in een chromosoom een DNA-sequentie in om zo een bepaalde gewenste eigenschap te verkrijgen. De toepassingen kunnen breed gaan, zowel in de geneeskunde als in de landbouw.

Maar CRISPR laat ook gewoon toe om nieuwe kennis op te doen. Als een bepaald gen in een levend organisme wordt verwijderd, kunnen wetenschappers nagaan wat de precieze functie van dat gen was en zo een stukje van de biologische puzzel blootleggen.

Waslaag

Vaak wordt de genetische manipulatie uitgevoerd door de wijzigingen zorgvuldig in te voeren bij embryo’s. Dat deden wetenschappers eerder al bij spinnen en insecten, zoals muggen. Maar bij teken is dat, volgens de onderzoekers van de nieuwe studie in ‘iScience’, niet zo evident gebleken. De vrouwtjes bedekken hun eitjes met een soort was en die waslaag maakte genetische manipulatie tot nu toe onmogelijk.

“We zijn erin geslaagd om de zwangere vrouwtjesteken zorgvuldig te dissecteren en het orgaan dat verantwoordelijk is om de waslaag over de eitjes te leggen chirurgisch te verwijderen, en het tegelijkertijd nog altijd mogelijk te maken dat de vrouwtjes levensvatbare eieren leggen. Dankzij de wasvrije eitjes konden we de tekenembryo’s toch injecteren met materialen die nodig zijn voor genoommodificatie”, verduidelijkt Monika Gulia-Nuss, moleculair bioloog aan de Universiteit van Nevada en mede-auteur van de studie.

Gulia-Nuss werkte samen met een heel team, waarbij ook onderzoekers van de Pennsylvania State University en de University of Maryland. Ze deden hun proeven met hertenteken (ixodes scapularis), gekend als de teken die de ziekte van Lyme en andere vervelende infecties overdragen op de mens. De wetenschappers slaagden erin om teken geïnjecteerd met de CRISPR-technologie te laten overleven. Het ging om tien procent van de behandelde teken, dat is vergelijkbaar met de percentages bij andere insecten.

De onderzoekers pasten ook een nieuwe CRISPR-methode toe op de teken, een primeur voor geleedpotigen. Het gaat om de ReMOT Control-techniek, waarbij er geen embryo’s worden geïnjecteerd. De wijzigingen in het DNA worden aangebracht bij volwassen teken voor ze zwanger worden. De overlevingskans was daar honderd procent.

Het is nu nog een lange weg naar het ontcijferen van de genetische eigenschappen van teken en van hun complexe levenscyclus. Dat onderzoek kan wel leiden tot nieuwe wapens tegen de ziektes die teken verspreiden, zoals de ziekte van Lyme. Door de klimaatverandering dreigt die verspreiding de komende decennia alleen maar groter te worden.