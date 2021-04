T. rex leefde misschien niet zo solitair als gedacht: “Nieuw bewijs voor soort van roedelgedrag”

De paleontologen zien in de ontdekking van het ‘massagraf’ van T. rexen bij de Rainbows and Unicorns Quarry in het Grand Staircase-Escalante National Monument in Utah sterke aanwijzingen voor een soort van roedelgedrag bij de beruchte prehistorische roofdieren zoals bij wolven. “Deze ontdekking zou het omslagpunt moeten zijn om te herbekijken hoe deze topcarnivoren zich gedroegen en jaagden op het noordelijk halfrond tijdens het Krijt”, zegt Sertich. De discussie onder paleontologen of deze enorme dinosaurussen alleen leefden en jaagden dan wel in groep bestaat al langer. Eerder wezen ook ontdekkingen in Alberta, Canada en Montana toch in de richting van sociaal gedrag van de tyrannosauriërs.