Sylvia de Wolf-De Wolff spot... wolf, die niet veel later in achtertuin van buurtbewoner ligt te slapen

Bewoners van een woning in Doetinchem, in het oosten van Nederland, keken maandagmorgen vreemd op. Bij het openslaan van de gordijnen werden ze verrast door een wolf die hun tuin had uitgekozen om een uiltje te knappen. Kort daarvoor had een buurtbewoonster het dier al door hun wijk zien lopen. Opvallend: de naam van de vrouw is Sylvia de Wolf-De Wolff. “Lachend vroeg de agente of het misschien familie was.”

KIJK. Het slapende dier werd verdoofd en meegenomen naar een dierenkliniek

Omdat de wolf even verrast was mensen ze zien, besloot hij te verkassen naar de achtertuin om daar verder te slapen. De bewoners belden ondertussen met de politie. Zij riepen er op hun beurt enkele experts bij, waaronder een wolvendeskundige en een dierenarts. Die besloot het roofdier te verdoven, zodat hij opgepakt en verplaatst kon worden.

Vanuit het slaapkamerraam lukte het de dierenarts de wolf rond 09.00 uur in het vizier te krijgen. Nadat de verdovingspijl zijn werk had gedaan, is de wolf meegenomen naar een dierenkliniek. Aangezien de jonge wolf gezond leek, wordt hij volgens de experts later weer vrijgelaten in de natuur.

Voor zijn dutje had de wolf er al een ochtendwandeling opzitten, zo blijkt uit beelden van verschillende bewakingscamera’s in het dorp. Een buurtbewoonster zag het dier ook lopen toen ze met haar hond aan het wandelen was. “Ik liep hier een rondje met Roxy, toen om de hoek opeens een wolf kam aangelopen”, vertelt de vrouw aan ‘NOS'. “In eerste instantie dacht ik dat het een herder was. Op dat moment keek de wolf mij aan en dacht ik. ‘Dit is een wolf’. Een echte wilde wolf”.

Nadat de wolf was opgedoken in de achtertuin, deed ook de vrouw haar verhaal bij de politie. Toen de agenten haar verklaring wilden noteren, vroegen ze uiteraard ook om haar naam. “Ik zeg ja, daar komt ‘ie. Sylvia de Wolf - De Wolff", lacht de vrouw. Ook de politieagent schoot in de lach om het ongelooflijk toeval, vertelt ze. “Als het 1 april was geweest, had niemand mij geloofd.”