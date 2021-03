Stafford beet Elisa (29) dood, haar vriend nu aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag

Anderhalf jaar na het overlijden van een zwangere Française (29) die in een bos stierf als gevolg van beten van haar eigen hond, is vandaag haar partner vandaag aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag. Dat heeft het parket van Soissons bekendgemaakt.

Weduwnaar Christophe Ellul, tevens het baasje van de Amerikaanse stafford ‘Curtis’, is in staat van beschuldiging gesteld “omdat zijn onoplettendheid, onvoorzichtigheid, nalatigheid of niet-nakoming van een verplichting tot voorzichtigheid (... ) onvrijwillig de dood” van zijn vriendin Elisa Pilarski heeft veroorzaakt, “ten gevolge van de aanval gepleegd door verschillende honden die hij bezat of verzorgde”, aldus een verklaring van de procureur Julien Morino-Ros. De man is voorlopig op vrije voeten, maar heeft een contactverbod met de familie van Elisa Pilarski. Zij hebben zich burgerlijke partij gesteld en vragen extra onderzoeksdaden.

De procureur wijst er nog op “dat pas aan het eind van het gerechtelijk onderzoek zal worden beslist of de zaak al dan niet voor de strafrechter moet worden gebracht”.

De zes maanden zwangere Elisa Pilarski kwam op 19 november 2019 om het leven tijdens het uitlaten van Curtis in het Forêt de Retz, een bosgebied vlakbij Compiègne ten noordoosten van Parijs. Ellul vond zijn vriendin levenloos in het bos. Ze had hem drie kwartier eerder gealarmeerd met de boodschap dat er gevaarlijke honden in haar buurt waren. Op het ogenblik van de feiten was een jachtpartij met honden bezig.

Volledig scherm Weduwnaar Christophe Ellul (links) en zijn advocaat. © AFP

Een autopsie wees uit dat ze stierf “aan een bloeding als gevolg van verschillende beten.” Curtis verbleef illegaal in Frankrijk en was drie maanden eerder bij een illegale Nederlandse fokker gekocht. De viervoeter was niet gechipt, had geen papieren en stond nergens ingeschreven.

De viervoeter is na de feiten naar een kennel overgebracht en is nog steeds in leven. Medestanders vinden dat niet Curtis moet gestraft worden, maar wel de organisatoren van de jachtpartij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.