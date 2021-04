Stadsecoloog komt met bizar voorstel: “Geef katten een avondklok om vogels te beschermen”

Bel­gisch-Congolees team ontdekt nieuwe populatie bedreigde chimpan­sees in Congo

1 april De Belgische biologe Anne Laudisoit leidde tussen 2015 en 2017 verscheidene expedities op zoek naar oostelijke chimpansees in Ituri, een provincie in het oosten van Congo. De expeditieleden observeerden er een tot dan toe onbekende populatie van deze ondersoort. Die is bedreigd omdat haar leefgebied gekapt wordt om plaats te maken voor landbouw.