Spot de mechanische waakhond moet verhinderen dat dieven aan de haal gaan met relikwieën van Pompeï

In 1860 vonden reeds de eerste opgravingen plaats in Pompeï. Meer dan 150 jaar later is zowat 60 procent van de historische stad opgegraven. Men heeft dus nog heel wat werk voor de boeg en men gaat daarbij steeds nauwkeuriger te werk. Dat moet wel, want in 2013 heeft Unesco gedreigd om Pompeï op de lijst met bedreigde erfgoedsites te zetten. Daarom wordt nu ook de hulp van Spot ingeschakeld.