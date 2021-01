Spin die andere spinnen eet, is "Europese spin van het jaar”

Reuzenpan­da Tian Bao mag langer in Pairi Daiza blijven

30 december Tian Bao, de eerste reuzenpanda die in de Benelux geboren is, keert nog niet terug naar China. Normaal was zijn terugkeer na de kerstvakantie gepland, maar er is een akkoord dat het dier langer in Pairi Daiza mag blijven. Dat kondigde het Henegouwse dierenpark op Facebook aan.