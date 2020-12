Snapper van maar liefst 81 jaar is oudste vis ooit aangetroffen in koraalrif

De Macolor macularis is vier jaar geleden opgevist in het kader van een nieuwe studie naar de invloed van het opwarmen van de oceanen op deze en andere vissoorten. De snapper bleek twintig jaar ouder dan de vorige die het record had van oudste tropische koraalvis ooit ontdekt. “Tot nu toe was de oudste vis die we in ondiepe, tropische wateren hebben gevonden rond de zestig jaar oud”, bevestigt Brett Taylor, visbioloog van het Australian Institute of Marine Science dat de studie leidde. Maar ook een andere vis, die al in 1997 bij Rowley Shoals ten noordwesten van Australië werd gevangen, bleek dat vorige record te verpulveren. Het ging om een snapper van 79 jaar oud van het merk Lutjanus bohar. “We hebben nu twee verschillende soorten met tachtigjarige vissen geïdentificeerd, en waarschijnlijk nog ouder.”