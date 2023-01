Slimste hondenras ter wereld komt uit België

Elf olifanten­stro­pers ter dood veroor­deeld in Tanzania na moord op activist

Een rechtbank in Tanzania heeft elf mensen ter dood veroordeeld vanwege de moord op een antistroperij-activist in 2017. Wayne Lotter, een Zuid-Afrikaan, werd op 16 augustus 2017 doodgeschoten in een buitenwijk van de hoofdstad Dar es Salaam toen de taxi waarin hij zat in een hinderlaag reed.

