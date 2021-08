Slimme dieren: kolibrievrouwtjes verkleden zich als mannetje om niet te worden lastiggevallen

Wetenschap­pers ontdekken kleinste dinosaurus ooit: “Ongeveer even groot als een kolibrie”

12 maart Wetenschappers hebben de kleinste dinosaurus ooit ontdekt. De Oculudentavis khaungraae was ongeveer even groot als een bijkolibrie, de kleinste vogel die we tot op heden kennen. Op basis van de schedel die in Myanmar gevonden werd, maakte een kunstenaar deze 3D-impressie.