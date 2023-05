Slaapgebrek bij muizen kan leiden tot Alzheimer: hoe zit dat bij mensen?

Bij muizen die langdurig te weinig slapen, merkten de wetenschappers een storing op in de werking van speciale immuuncellen. Dit zorgt voor een ophoping van het eiwit bèta-amyloïd in de hersencellen, wat een symptoom is van de ziekte van Alzheimer. Het is nog niet duidelijk of het tekort aan slaap bijdraagt aan de ziekte van Alzheimer of enkel vroege symptomen ervan weerspiegelt.