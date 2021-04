Sla niet zomaar een wesp dood: nieuw onderzoek bevestigt het nut van de insecten

“Aziatische hoornaars zijn bijzonder sluw en spuiten gif in de ogen”: op stap met de speciale eenheden onder de wespenver­del­gers

4 september “Ze zijn bijzonder sluw. Als we nog maar naar hun nest kijken weten ze al dat we op hen uit zijn.” Brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft een speciaal opgeleid team in de rangen dat jacht maakt op de Aziatische hoornaars. De wespensoort is vooral een bedreiging voor onze bijtjes. “Maar als je te dicht bij het nest komt, vallen ze onverwachts aan of spuiten ze hun gif in je ogen”, luidt het.