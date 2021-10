Serieus voorraadje: eekhoorn vult pick-uptruck met duizenden walnoten

Na de vogels en de vlinders volgt de kruisspin: hoeveel zitten er in ùw tuin? “Iederéén kent hen, maar eigenlijk weten we heel weinig over die beestjes”

16 september Misschien loopt u er liefst van al in een grote boog omheen, maar u kent ze vast: de kruisspin. Zeker in deze tijd van het jaar zitten ze liefst van al in hun grote web - tussen twee struiken in de tuin of in het raamkozijn, maar altijd buiten - te wachten tot er een vliegje of een mug in blijft kleven. Maar hoeveel van die spinnen zijn er? Zijn het er meer dan vroeger of net minder? En overleven ze beter of net slechter in onze steeds meer verstedelijkte en opwarmende steden en gemeenten? Dat wil bioloog Bram Vanthournout (36) graag weten, dus lanceren de UGent, Natuurpunt en de Belgisch Arachnologische Vereniging (ARABEL) de allereerste grote Vlaamse spinnentelling.