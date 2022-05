Sea Life Blankenberge laat vier zeehondjes vrij

Sea Life Blankenberge heeft een drukke zeehondenvrijlating achter de rug. Dinsdag werden maar liefst vier zeehonden weer vrijgelaten in zee. De dieren werden tijdelijk opgevangen in het zeehondenopvangcentrum van Sea Life en zijn nu sterk genoeg om weer in het wild te leven.

Op het strand van Blankenberge werden zeehonden Koko, Viktor, Michelle en Shanna samen vrijgelaten. Zeehondje Koko werd begin dit jaar gered in Westende en was op dat moment zeer zwak. Het team van Sea Life ontdekte dat het dier een abces had. Zeehond Viktor werd in februari gevonden in Koksijde en had een infectie. Daar herstelde hij snel van. Kort daarna werd zeehondje Michelle eveneens in Koksijde binnengebracht bij de brandweer.

Verzorgers van Sea Life vonden zeehond Shanna in maart in Zeebrugge. Het dier was agressief maar uitgeput en maakte koorts. De verzorgers schatten haar leeftijd op zeven maanden. Het dier had ook een ontstoken oog en kleine wondjes over het hele lichaam.

Na hun verblijf in het zeehondenopvangcentrum, zijn alle vier de zeehonden voldoende aangesterkt en konden ze worden vrijgelaten in zee. Momenteel verblijven er nog vier zeehonden in het opvangcentrum in Blankenberge.

