Schildpad met twee hoofden en zes pootjes gevonden in Verenigde Staten

Honderden migrerende vogels dood na massale crashes tegen wolkenkrab­bers in New York

17 september Honderden migrerende zangvogels hebben zich deze week doodgevlogen tegen de vele glazen wolkenkrabbers die New York City rijk is. Het Amerikaanse persagentschap AP spreekt van een event van “massale vogelsterfte” in the City that never sleeps. Het was een vrijwilliger van NYC Audubon, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van wilde vogels in de regio, die als eerste op Twitter aan de alarmbel trok. Melissa Breyer toont met opvallende foto’s dat het gebied rond het nieuwe World Trade Center werkelijk bezaaid lag met vogels. Maar ook gewone New Yorkers wisten niet wat ze zagen.