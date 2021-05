Schedel krokodil van 8 miljoen jaar oud blijkt nu van nog niet ontdekte uitgestorven soort te zijn

Volgens Adam Yates van het Museum and Art Gallery of the Northern Territory was de schedel veruit het best bewaarde specimen van een Barukrokodil ooit gevonden. Aan de BBC zei Yates dat het “wat verrassend is om in te beelden dat Centraal-Australië rivieren had waar krokodillen konden leven”. Het was al wel geweten dat de Barukrokodil daar miljoenen jaren geleden ronddwaalde, maar de schedel die in Alcoota werd gevonden, is volgens Yates “van een nog niet beschreven krokodillensoort”, bovendien “duidelijk verschillend van zijn naaste verwanten”. De krokodillen die vandaag nog leven, zijn “van een compleet andere tak van de familieboom van krokodillen”, voegde Yates eraan toe.