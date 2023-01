Schattenjagers op zoek naar mammoetbotten in New Yorkse East River

Schattenjagers zijn in New York City gestart aan een zoekactie naar mammoetbotten in de East River. Een mijnwerker uit Alaska vertelde in een podcastaflevering van Joe Rogan, een Amerikaanse comedian en acteur, dat het American Museum of Natural History in de jaren 1940 heel wat mammoetbotten en fossielen in de rivier gedumpt zou hebben. Het museum ontkent dit, maar enkele schatzoekers wagen toch een poging in de hoop iets te vinden.

Enkele weken gelden was John Reeves, een gouddelver uit de Amerikaanse staat Alaska, te gast in de populaire podcast ‘Joe Rogan Experience’. Daarin vertelde hij dat in de jaren 1920, tijdens het graven naar goud in Alaska, een hoop prehistorische zoogdierresten gevonden werden. Een deel van de stukken werd geschonken aan het American Museum of Natural History in New York. Volgens Reeves zou er een rapport bestaan met informatie over welke fossielen en botten gedumpt werden in de rivier én waar dat gebeurde.

“Geen gegevens over dumpen”

Het museum ontkent echter de beweringen. “We hebben geen gegevens over het dumpen van deze fossielen in de East River, noch hebben we in de archieven van het museum of andere wetenschappelijke bronnen iets over deze melding kunnen vinden”, klinkt het in een verklaring aan de Britse krant 'The Guardian'.

Er zouden zo'n twintigtal duikersgroepen aan het zoeken zijn naar de schatkist aan fossielen. Het zicht in de rivier is volgens Don Gann, een van de nieuwsgierige duikers, enorm slecht. Op een goede dag zou je ongeveer een meter in het water kunnen kijken. Daarnaast is ook de stroming op de bodem sterk. Gann schat zijn kans op het vinden van de mammoetbotten klein in: “Ik denk dat de kans net zo groot is als het winnen van de loterij.”