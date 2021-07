Saartje Vandendriessche heeft bovenmenselijk contact met hond Lasse: “Ik droomde dat hij aan het stikken was”

Presentatrice Saartje Vandendriessche praat deze week in Planet Lolo over haar band met hond Lasse. De twee voelen elkaar perfect aan. Saartje heeft zelfs al bovenmenselijk contact gehad met Lasse toen ze hem in de koffer van de auto vergeten was. Saartje had een droom dat haar hond aan het stikken was. “Plots word ik wakker en realiseer me dat Lasse nog in de koffer zit. Ik ben in mijn blootje op straat gelopen om hem eruit te halen.”