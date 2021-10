‘s Werelds oudste witte neushoorn ‘Opa Toby’ sterft op 54-jarige leeftijd

Toby, de oudste witte neushoorn ter wereld, is op 54-jarige leeftijd gestorven in een zoo in Noord-Italië. Het dier zou overleden zijn als gevolg van een hartstilstand. Dat bevestigt een woordvoerder van de Italiaanse zoo ‘Parco Natura Viva’ in Bussolengo, dichtbij de stad Verona. Witte neushoorns worden normaal 40 jaar in gevangenschap en 30 jaar in het wild.

‘Nonno Toby’, oftewel ‘Opa Toby’, overleed op 6 oktober in de zoo. “Hij zakte in elkaar toen hij op weg was naar zijn nachtverblijf en na ongeveer een halfuur stopte zijn hart met kloppen”, aldus Elisa Livia Pennacchioni, woordvoerder van het dierenpark.

Bedreigde diersoort

De neushoorn zal nu gebalsemd en tentoongesteld worden in het wetenschapsmuseum ‘MuSe’ in de Noord-Italiaanse stad Trento. “Daar zal hij Blanco gezelschap houden, een witte leeuw uit de zoo die vijf jaar geleden overleed”, zegt Pennacchioni. In 2012 stierf de vrouwelijke partner van Toby, Sugar, al. Nu ook Toby niet meer is, blijft er nog maar één witte neushoorn in het dierenpark over, de 39-jarige Benno.

De noordelijke witte neushoorn is een bedreigde diersoort. In het wild zijn er nog amper twee te vinden. Najin and Fatu, beiden vrouwtjes, leven in Kenia en worden continu door bewakers in het oog gehouden die de dieren tegen stropers proberen te beschermen. Enkele maanden geleden hebben wetenschappers embryo’s van de diersoort gecreëerd in een poging de neushoorns van de uitsterving te redden.

Volledig scherm In het wild zijn er nog amper twee noordelijke witte reushoorns. Najin and Fatu, beiden vrouwtjes, leven in Kenia en worden continu door bewakers in het oog gehouden die de dieren tegen stropers proberen te beschermen. © AFP