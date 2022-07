Ruim 200 extra Australische dier- en plantensoorten bedreigd

"Australië heeft meer zoogdiersoorten verloren dan ieder ander continent", staat er in het rapport. Het aantal soorten dat bedreigd wordt, is in vijf jaar tijd met 8 procent gestegen. Volgens het rapport hebben de natuurbranden in het seizoen 2019-2020, waarbij 8 miljoen hectare bebossing in vlammen opging, 1 tot 3 miljard dieren gedood of uit hun habitat verdrongen. En warme zeeën hebben het koraal in de Great Barrier Reef doen verbleken in 2016, 2017 en 2020.