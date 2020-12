Rouwende zwaan houdt 23 treinen tegen in Duitsland

Extreem zeldzame witte kiwi overleden in Nieuw-Zee­land

4:49 In Nieuw-Zeeland is een extreem zeldzame witte kiwi overleden nadat ze een operatie had ondergaan om een onbevrucht ei te verwijderen. Manukura, zoals de populaire vogel door een plaatselijke stam gedoopt was, werd in 2011 in gevangenschap geboren met een zeldzame genetische afwijking, waardoor ze, anders dan haar soortgenoten geen bruin maar een helwit verenpak had.