Rijkste familie van India is van plan 's werelds grootste dierentuin te bouwen

De Ambanis, de rijkste familie van India, zijn van plan om ‘s werelds grootste dierentuin en dierenopvangcentrum in West-India te bouwen. De bouw van de dierentuin is nog niet gestart, maar toch heeft het grote project nu al geleid tot protest van dierenactivisten.

De rijkste familie van India, bekend om zijn weelderige levensstijl en controle over het meest waardevolle bedrijf van India, Reliance Industries, heeft een nieuwe onderneming: het bouwen van ‘s werelds grootste dierentuin. Reliance Industries - opgericht door de vader van miljardair Mukesh Ambani - is het hoogst gewaardeerde Indische bedrijf, actief in onder meer de telecomsector, detailhandel en energiesector.

De dierentuin, ‘Greens Zoological Rescue and the Rehabilitation Kingdom’, is naar verluidt een “huisdierenproject” van Anant Ambani, de jongste zoon van Mukesh Ambani. De opening is gepland voor 2023, op voorwaarde dat het project niet wordt vertraagd vanwege de coronacrisis.

Het dierenopvangcentrum is bedoeld om dieren die met uitsterven bedreigd worden, door het verlies van leefgebied en bosbedekking, onderdak te bieden.

Volledig scherm Mukesh Ambani, directeur van het familiebedrijf Reliance Industries © REUTERS

Volgens verschillende rapporten mogen we tal van spectaculaire dieren verwachten: Afrikaanse leeuwen, jaguars, komodovaranen, Bengaalse tijgers, Afrikaanse olifanten, Maleise tapirs ... Toch is niet iedereen even enthousiast over de Ambanis hun plannen.

In januari sloot het familiebedrijf Reliance Industries een deal om twee zeldzame zwarte panters te bemachtigen uit de Assam State Zoo in Guwahati. In ruil daarvoor stemde Reliance Industries ermee in om de dierentuin van Guwahati twee paar zebra’s uit Israël te bezorgen.

Volgens Northeast Now News hebben activisten en een lokale politieke partij kritiek geuit op de overbrenging van de twee panters van de door de staat gerunde Guwahati-dierentuin naar de privédierentuin van Ambanis. “Het lijkt erop dat zelfs wilde dieren die in dierentuinen in gevangenschap worden gehouden, niet kunnen ontsnappen uit de tentakels van multinationals”, aldus Northeast Now.