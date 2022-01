Reuzenschildpad Jonathan wordt 190 en is nu oudste schildpad ooit

Verjaardagswensen zijn meer dan op hun plaats voor Jonathan de reuzenschildpad. Zijn exacte leeftijd is niet gekend, maar volgens wetenschappers wordt de seychellenreuzenschildpad maar liefst 190 dit jaar. Jonathan was al, voor zover bekend, het oudste nog levende landdier op onze planeet, maar is nu ook officieel de oudste schildpad ooit.

Jonathan leeft met drie andere reuzenschildpadden - David, Emma en Fred - op de grasweide van het Plantation House, de officiële residentie van de Britse gouverneur van Sint-Helena, dat Brits overzees gebied is. Sint-Helena is een eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan, zo’n 2.000 km ten westen van de Afrikaanse kust. Maar dat is niet de geboorteplaats van Jonathan. Hij zou daar vanop de Seychellen zijn naartoe gebracht in 1882. Jonathan staat als volwassen, volgroeide schildpad op een foto die genomen werd op Sint-Helena in 1882. Dat doet wetenschappers vermoeden dat zijn leeftijd toen ongeveer 50 was.

Naar verluidt was Jonathan in zijn jonge jaren een beetje een brutaal vlegeltje. Hij stond bekend om het verstoren van croquetwedstrijden en kroop al eens onder tafels tijdens theekransjes. Jonathan is op Sint-Helena al aan zijn 32ste gouverneur toe.

Sint-Helena is vooral bekend door Napoleon Bonaparte, die er de laatste jaren van zijn leven in ballingschap doorbracht. Reuzenschildpad Jonathan zou elf jaar na de dood van Bonaparte - die op 5 mei 1821 op Sint-Helena overleed - zijn geboren op de Seychellen.

Het Guinness Book of World Records erkent Jonathan officieel als de oudste schildpad ooit. De vorige titelvoerder was Tu’i Malila, een stralenschildpad die minstens 188 jaar oud was toen ze in 1965 stierf. Volgens Guinness is Jonathan overigens “naar alle waarschijnlijkheid nog ouder dan we denken”.

Volledig scherm Jonathan in 2017 toen hij 185 was. © AFP