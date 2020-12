Reuzenpanda Yuan Bao steelt harten in Taiwan

Fotografe volgt al drie jaar Canadees hert: “Vandaag kwam het naar mijn huis met een pijl door zijn kop”

18 december Het is beangstigend om te zien. Plots stond het Canadese hert genaamd Carrot (Wortel), zoals natuurfotografe Lee-Anne Carver het dier doopte, voor haar huis met een pijl door het hoofd. Geen jachtpijl, maar een die normaal naar doelborden wordt geschoten en zeker niet naar herten. “Mijn man kwam huilend het huis in om het me te vertellen”, schrijft Carver op Facebook.