Reuzenhaaien zwemmen ‘vin aan vin’

De reuzenhaai is een vriendelijke reus en leeft op een dieet van plankton. De enorme vissen kunnen tot 8 meter lang worden en komen voor in alle wereldzeeën met een gematigd klimaat, ook in de Noordzee dus. Maar over de reuzen is weinig geweten. Vooral hun broedgedrag is een mysterie.

‘Hand in hand’

De onderzoekers kregen een glimp te zien van wat zich afspeelt in het liefdesleven van de haaien tijdens een onderzoek dat zes haaien volgden, onder andere met camera’s die tijdelijk werden bevestigd aan de dieren zelf. Het onderzoek vond plaats in de Hebridische zee, nabij de Schotse eilanden Coll en Tiree. Daar werden haaien gespot die ‘vin aan vin’ zwommen, dankzij camera’s die tijdelijk aan de dieren werden bevestigd. Het gedrag dat ze vertoonden had veel weg van handjes vasthouden. Daarnaast sprong het mannetje ook volledig uit het water, eveneens nooit eerder gezien gedrag. De wetenschappers denken dat hij zo het vrouwtje wilde imponeren en zijn grootte wou tonen.

De wetenschappers zagen tot hun grote verbazing ook dat de vriendelijke reus in een grote groep van wel 16 haaien zwom. Verrassend, want tot nu toe werd gedacht dat de reuzenhaai een solitair wezen was.

“Het was echt fascinerend om dit ongelooflijke inzicht te hebben,” vertelde Jessica Rudd, van de universiteit van Exeter in Zuidwest-Engeland, eveneens degene die het veldwerk leidde, aan The Guardian. “Het voelt als een voorrecht om vanuit het oogpunt van een haai te kunnen zien wat ze allemaal uitspoken,” klinkt het enthousiast.