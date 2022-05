REPORTAGE. Honden zijn ook waterratten: een dag vol geblaf en gespetter in het zwembad. “Als ik in de douche sta, springt Max er altijd bij”

Natuurpunt roept op om dode dieren in het verkeer te blijven melden

Natuurpunt volgt al vijftien jaar op hoeveel dieren er sterven in het verkeer in Vlaanderen. Via het project "Dieren onder de wielen" wordt in detail in kaart gebracht waar de knelpunten zich bevinden, zodat de overheid die kan aanpakken. Natuurpunt lanceert nu een oproep om waarnemingen van dode dieren te blijven doorgeven, zodat nieuwe maatregelen kunnen worden genomen om de knelpunten aan te pakken.

25 april