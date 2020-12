Reddingswerker reanimeert babyolifant na accident met motorrijder

Livios Rookmel­ders redden levens: zo plaats je ze makkelijk zelf

18 december Sinds 1 januari 2020 is een rookmelder verplicht in elke Vlaamse woning. Toch blijkt dat nog altijd niet iedereen er een of meer heeft geplaatst. Jammer, als je weet dat zo’n rookmelder je leven kan redden als er brand uitbreekt. Wil je er wel een plaatsen, maar weet je niet goed waar en hoe? Deze tips van bouwsite Livios helpen je op weg.