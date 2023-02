Reddingsmissie voor behoud van ‘s werelds grootste kikker

‘s Werelds grootste kikker bouwt zelf vijvertjes om zijn jongen te beschermen

De goliathkikker heeft zijn naam niet gestolen: hij weegt iets meer dan drie kilogram, is groter dan een mensenvoet en daarmee de grootste kikkersoort ter wereld. Over het voortplantingsproces van de bijzondere kikker is weinig geweten, al licht een recent onderzoek gepubliceerd in het blad Journal of Natural History, een tipje van de sluier. Daaruit blijkt dat de grote kikkers zelf vijvertjes bouwen om hun jongen te beschermen.