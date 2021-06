Recordaantal meldingen dierenmishandeling in 2020

Sinds 2014 is Dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid. Vlaanderen heeft sindsdien ook stevig ingezet op die nieuwe bevoegdheid. Dat maakt volgens minister Weyts dat Vlamingen ook niet aarzelen om de stap te zetten naar de Dienst Dierenwelzijn. En dat laat zich ook zien in de cijfers. Niet alleen het aantal meldingen van dierenmisbruik of dierenverwaarlozing zit in stijgende lijn. Het aantal controles is nog sneller gestegen: van 2.862 controles in 2016 naar 6.097 in 2020 (+113 procent). Er werden ook steeds meer dieren in bescherming genomen: het aantal inbeslagnames evolueerde van 2.435 inbeslagnames in 2016 naar 4.109 in 2020 (+69 procent).