Race tegen de tijd: honderden Nieuw-Zeelanders zoeken moeder voor babyorka

Tao - dat ‘krijger’ betekent in het Maori - is een mannetje van vier tot zes maanden oud en zo’n 2,5 meter groot. De orka strandde zondag op de rotsen, iets ten noorden van de hoofdstad Wellington. Vrijwilligers konden hem terug in de zee verplaatsen, maar het gevaar is daarmee niet geweken: “We moeten ervoor zorgen dat we het kalf terug bij zijn moeder krijgen, want hij heeft hulp nodig, zeker bij het voederen”, zegt Ian Angus van het Department of Conservation (DOC).