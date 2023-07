Raar gedrag haaien voor kust Florida baart experts zorgen: “‘Cocaïnehaaien’ snoepen van verloren drugspakketten in zee”

Het zou de plot van een rampenfilm kunnen zijn: haaien die hallucineren door te eten van drugs die voor de kust van Florida zijn gedumpt. Wetenschappers onderzoeken op dit moment of de ‘cocaïnehaaien’ ook in realiteit kunnen rondzwemmen in zee. De hallucinerende roofdieren zijn alvast een hoogtepunt van Discovery’s komende Haaienweek.

Er wordt verwacht dat de ‘cocaïnehaaien’ een van de grootste trekpleisters zullen zijn van de Haaienweek, de populaire jaarlijkse showcase van Discovery over de verschillende soorten haaien: van grote witte haaien over hamerhaaien en tijgerhaaien tot de kleinste soorten.

Probleem aan het licht brengen

“Het is een pakkende krantenkop om een echt probleem aan het licht te brengen, namelijk dat alles wat we gebruiken, alles wat we produceren, alles wat we in ons lichaam stoppen, in onze afvalwaterstromen en natuurlijke waterlichamen terechtkomt. En dat deze waterdieren, waarvan we afhankelijk zijn om te overleven, daar dan aan worden blootgesteld”, zegt Dr. Tracy Fanara, een milieu-ingenieur uit Florida en hoofd van het onderzoeksteam. “We hebben onderzoeken gezien met farmaceutische middelen, cocaïne, methamfetamine, ketamine, allemaal middelen die vissen aantasten.”

“Als deze cocaïnebalen een bron van vervuiling zijn, is het zeer aannemelijk dat haaien aangetast kunnen worden door deze chemische stof. Cocaïne is zo oplosbaar dat als zo’n verpakking maar een klein beetje opengaat, de structurele integriteit wordt vernietigd en de drug in het water terechtkomt.”

Bizar gedrag

Tijdens hun onderzoek, dat gedurende zes dagen op zee werd uitgevoerd in de Florida Keys, de ecologisch gevoelige eilandenketen voor de zuidpunt van de staat, observeerden Fanara en de Britse zeebioloog Tom Hird haaien die bizar en eigenaardig gedrag vertoonden.

Een hamerhaai, een soort die gewoonlijk van mensen wegzwemt, kwam recht op de duikers af en bewoog zich op een bizarre manier. Ze zagen ook een zandbankhaai rondjes zwemmen terwijl hij zich concentreerde op een denkbeeldig object.

Ze voerden ook experimenten uit, waaronder het in het water laten vallen van valse balen, waar veel haaien naar hapten, en het vullen van bollen aas met sterk geconcentreerd vispoeder om cocaïne te simuleren. Het effect was vergelijkbaar met kattenkruid op katachtigen, aldus de onderzoekers. “Het is het op één na beste en zette hun hersenen in vuur en vlam. Het was te gek”, zegt Hird daarover. Fanara zegt dat ze de Florida Keys hadden gekozen als de beste locatie voor hun onderzoek omdat een convergentie van oceaanstromingen de regio ‘ideaal’ maakte voor drijvende balen cocaïne.

Verzamelplaats voor drugs

Florida dient als verzamelplaats voor grote hoeveelheden drugs die vanuit Zuid-Amerika de VS binnenkomen en bundels cocaïne in plastic gaan vaak op zee verloren of worden overboord gegooid door smokkelaars die door de politie worden achtervolgd.

Vorige maand kondigde de Amerikaanse kustwacht aan meer dan 186 miljoen dollar aan illegale verdovende middelen te hebben teruggevonden in de wateren van het Caribisch gebied en Zuid-Florida. Maar dergelijke inbeslagnames hebben weinig invloed op de recordindustrie.

“Toen we in de Keys aan het filmen waren, spoelden er balen cocaïne aan, twee keer in één week, dus het is echt een veelvoorkomend probleem”, zegt Fanara. Hoeveel cocaïne de haaien daadwerkelijk binnenkregen, was volgens haar onmogelijk vast te stellen op basis van de experimenten die slechts een voorproefje waren. “Aan het einde van elke onderzoekspublicatie lees je: ‘Er moet meer onderzoek gedaan worden.’ En dat is zeker de conclusie van dit onderzoek”, zegt ze, waarbij ze wijst op eerdere diepgaande onderzoeken naar vervuilde binnenwateren die suggereerden dat vissen verslaafd waren geraakt aan methamfetamine.

Toekomst

De komende maanden is Fanara van plan om samen te werken met andere mariene wetenschappers uit Florida om bloedmonsters te nemen van een aantal haaien om het cocaïnegehalte te evalueren. Ze zegt dat ze hoopt dat de mensen zich bewust zouden worden van de bedreiging van het zeeleven en het kwetsbare ecosysteem van de oceanen door vervuilende stoffen in het water.

“Het is net een spelletje Jenga waarbij wij aan de top staan”, vertelt ze. “We zitten in de zesde massa-extinctie en hoe meer chemicaliën we introduceren, hoe radicalere veranderingen we creëren en hoe hachelijker het wordt. Deze dieren vertrekken één voor één en de integriteit van de toren raakt uitgeput, ook al voelen we dat nu misschien nog niet. Op een gegeven moment zal de toren omvallen.”

