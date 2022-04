Pterosaurus had echt veren, blijkt uit nieuwe studie

Paleontologen hebben jarenlang gedacht dat alle dinosaurussen bedekt waren met schubben, zoals de hagedissen nu. In de afgelopen decennia bleek echter uit een studie dat sommige soorten ook bedekt waren met veren, net zoals vogels vandaag. Over de pterosaurussen, de soort die de lucht regeerde in het dino-tijdperk, hadden wetenschappers nooit een helder antwoord klaar, tot nu.

Een nieuw ontdekt fossiel van de pterosaurus, ook wel de Tupandactylus imperator genoemd, onthult het bestaan dat de soort bedekt was met veren. Het fossiel, dat ongeveer 113 miljoen jaar oud is, werd goed bewaard op platen van oude kalksteen in het noordoosten van Brazilië. “We hadden helemaal niet verwacht dit te zien”, zegt paleontoloog Aude Cincotta van University College Cork in Ierland. “Decennialang hebben paleontologen gediscussieerd over de vraag of de Tupandactylus imperator veren had of niet. De veren in ons exemplaar sluiten dat debat voorgoed af, want ze zijn heel duidelijk over de hele lengte vertakt, net als vogels vandaag.”

Wetenschappers waren er tot vandaag wel min of meer over eens dat de pterosaurus bedekt was met een buitenlaag van filamentachtige structuren, die eruit zouden hebben gezien als pluisjes. Maar wetenschappers twijfelden of dit hetzelfde was als echte veren. Het nieuw ontdekt fossiel schijnt deze twijfel op te helderen. Wetenschappers stelden niet alleen snorhaarachtige enkelstrengige filamenten vast, maar ook vertakte, duidelijk veerachtige structuren die niet eerder bij pterosaurus werden gemeld.

“Deze wijze van vertakking is direct vergelijkbaar met die in stadium IIIA veren van bestaande vogels. Dat wil zeggen, met weerhaakjes die zich vertakken vanuit een centrale rachis”, schrijven de onderzoekers in een nieuwe paper waarin de ontdekking wordt beschreven. “Dit is een sterk bewijs dat de fossiele vertakte structuren veren zijn die bestaan uit een rachis en weerhaakjes.”

Volledig scherm Tekening van de Tupandactylus imperator © naturalsciences

Reeks kleuren over verenkleed

Volgens de analyse van de onderzoekers is het het meest waarschijnlijk dat de veren werden geërfd van een avemetatarsale voorouder die zowel dinosauriërs als pterosauriërs gemeen hebben, hoewel het ook mogelijk is dat deze kenmerken onafhankelijk van elkaar evolueerden in verschillende groepen of soorten van dieren. De vage sporen van het oude verenkleed van Tupandactylus imperator lijken ook een kleurrijk geheim te hebben bewaard dat vele miljoenen jaren verborgen is gebleven.

Bij het onderzoek van het fossiel met elektronenmicroscopie ontdekten de onderzoekers het bestaan van overvloedige microlichaampjes met een lengte van ongeveer 0,5-1 μm in het zachte weefsel van het dier. Deze werden geïnterpreteerd als melanosomen, organellen die melaninepigmenten bevatten die verantwoordelijk zijn voor de verschillende kleuren in het lichaam van dieren. Deze hadden verschillende soorten vormen, wat suggereert dat de pterosaurus een reeks kleuren over zijn verenkleed zou kunnen hebben vertoond.

“Bij moderne vogels en zoogdieren zijn veel van de dominante kleuren van veren en haar afkomstig van een beperkte reeks chemisch verschillende vormen van melanine”, legt paleontoloog Michael Benton van de Universiteit van Bristol in het Verenigd Koninkrijk uit.

Bijgedragen aan signaleringsprocessen

Hoewel het onmogelijk is om met zekerheid te weten hoe de pterosaurus meer dan 100 miljoen jaar geleden profiteerde van verschillende gekleurde veren, zegt Benton dat verschillende kleuren op de prominente schedelkam van de pterosaurus kunnen hebben bijgedragen aan signaleringsprocessen tussen verschillende individuen of aan andere aandachttrekkende aspecten van dierlijke communicatie. “Misschien werden zij gebruikt in aan paring voorafgaande rituelen, net zoals bepaalde vogels kleurrijke staartwaaiers, vleugels, en hoofdkammen gebruiken om partners aan te trekken”, stelt hij.

“Moderne vogels staan bekend om de diversiteit en complexiteit van hun kleurrijke displays en om de rol van deze aspecten van seksuele selectie in de evolutie van vogels. Hetzelfde zou kunnen gelden voor een breed scala van uitgestorven dieren, waaronder dinosaurussen en pterosaurussen”, aldus Benton.