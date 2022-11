Prehistorisch zwaargewicht: uitgestorven salamander met kop van een krokodil woog naar schatting 260 kilogram, evenveel als een dwergnijlpaard

Elsene ‘Dino Dan’ over een paar jaar tentoonge­steld in Koninklijk Natuurwe­ten­schap­pe­lijk Museum: “Mogelijk gaat het om een nieuwe soort”

In het atelier van het museum werken onderzoekers naarstig voort aan een reusachtig skelet. Uit de afmetingen van de botten zou het om een exemplaar gaan dat meer dan 15 ton woog. “Voorlopig houden we het op een diplodocus, maar de kans is groot dat het om een onontdekte soort gaat”, vertelt onderzoeker Koen Stein.

10 augustus