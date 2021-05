Poema doolt twee dagen lang rond in straten van San Francisco

Oorlogsve­te­raan verschuilt zich al drie dagen in Pools bos met zijn poema

12 juli Een veteraan van de oorlog in Afghanistan houdt zich al drie dagen schuil in een bos in Polen. De man is erheen gevlucht met zijn poema, die hij weigert af te staan in opdracht van een rechtbank. Volgens een plaatselijke krant kocht de man het dier zes jaar geleden in Tsjechië.