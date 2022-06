'Pluizige' krab ontdekt in Australië die een spons als hoed draagt

Schaaldieren in deze familie gebruiken zeesponzen als bescherming. Ze trimmen de sponzen met hun klauwen en dragen ze als hoeden. Doctor Andrew Hosie, een curator van schaaldieren en wormen in het West-Australisch Museum, zegt dat sponskrabben achterpoten hebben die speciaal zijn aangepast voor het vasthouden van hun beschermende hoeden.

Een familie in West-Australië vond een Lamarckdromia beagle exemplaar aangespoeld op het strand en stuurde het naar het West-Australisch Museum voor identificatie. Hosie en Colin McLay, een marinebioloog verbonden aan de universiteit van Canterbury in Nieuw-Zeeland, beschreven de krab vervolgens als een nieuwe soort.

Pluizige poten

Door de nieuwe krab te vergelijken met andere exemplaren in de collectie van het museum, ontdekten ze verschillende Lamarckdromia-beaglekrabben die voorheen niet of verkeerd geïdentificeerd waren. Het vroegste beagle exemplaar dat ze vonden dateert van december 1925.

Hosie zei dat het niet duidelijk was waarom Lamarckdromia beagle zo donzig was. “De spons die deze dieren dragen zou normaal genoeg camouflage moeten bieden”, zegt hij. “Ik verwacht dat door de extra pluizige poten de omtrek nog meer aan het zicht wordt onttrokken”. Het haar helpt ook niet om de spons vast te houden, weet Hosie. “Het is niet zo dat het klittenband is, in tegenstelling tot sommige spinkrabben die zeewier op hun rug leggen, bij die soort is hun haar gehaakt en stijf als klittenband.”