Pinguïn legt 3.000 km af en spoelt verzwakt maar levend aan op Nieuw-Zeelands strand

Op een Nieuw-Zeelands strand is een verzwakte Adéliepinguïn aangespoeld na een tocht van meer dan 3.000 kilometer. Lokale media berichten over de enorm zeldzame vondst van de pinguïn, die normaal langs de kust van het continent Antarctica leeft. Het is slechts de derde keer dat een levende Adéliepinguïn in Nieuw-Zeeland is gesignaleerd.

Het dier werd woensdag waargenomen op het strand van Birdlings Flat, een kleine gemeenschap op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Omdat het dier kwetsbaar leek voor onder meer honden, schakelden buurtbewoners een dierenarts in.

Verbazing

Thomas Stracke van een nabijgelegen opvangcentrum voor pinguïns in Christchurch vertelt aan lokale media dat hij "zeer verbaasd" was toen hij zich realiseerde dat het om een Adéliepinguïn ging. "Het dier is waarschijnlijk de weg kwijtgeraakt", aldus Stracke. Het gebeurde eerder in de bekende geschiedenis dus maar twee keer eerder dat een Adéliepinguïn in Nieuw-Zeeland is aangetroffen. In 1962 werd een pinguïnlijkje gevonden in Marlborough, in 1993 werd een levend exemplaar gevonden bij Kaikōura.

Smoothie met vis

De pinguïn was ondervoed en uitgedroogd en heeft een smoothie met vis toegediend gekregen. Het dier werd vrijdagmorgen lokale tijd weer vrijgelaten, in een gebied waar geen honden zijn toegestaan. Elders in Nieuw-Zeeland bestaan andere pinguïnsoorten die in het warmere klimaat leven.

Hoogleraar zoölogie Philip Seddon aan de Otago University bevestigt aan de Britse krant The Guardian uit dat het "zeer zeldzaam" is dat het dier in Nieuw-Zeeland is gesignaleerd. Hij vergelijkt de pinguïn met "een kanarie in de kolenmijn" en stelt dat het een vroeg signaal kan zijn dat het niet goed gaat met de diersoort. Er zijn echter geen andere signalen dat de populatie Adéliepinguïns op Antarctica in gevaar is, stelt Seddon.

