Pekinees Wasabi uitgeroepen tot de mooiste rashond van de VS

Bange olifant schiet in paniek tijdens trouwstoet en dat heeft fatale gevolgen

13 juni Dieren en vuurwerk, dat is zelden een goede combinatie. Dat blijkt nog maar eens tijdens een trouwstoet in India. Door het vuurwerk en de drukte zijn de dieren op de locatie extreem onrustig, maar het is vooral een olifant die in paniek slaat. Hij lijkt zo bang te zijn dat hij op een heuse vernielingstocht gaat en maar liefst zes auto’s doet kantelen. De gasten ontvluchten in paniek de locatie.