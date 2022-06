Parelmoeren robotvisjes moeten plasticsoep in zeeën kleiner maken

Expert maakt komaf met het slechte imago van kraanwater: "Je bespaart jaarlijks minstens 321 euro door water van de kraan te drinken"

Drink jij je water rechtstreeks van de kraan, met de tussenkomst van een filterkan of gewoon uit een fles? Vlamingen gaan nog vaak voor die laatste optie: we verbruiken per jaar zo’n 130 liter flessenwater. “Nochtans is kraanwater perfect drinkbaar”, stelt Carl Heyrman van AquaFlanders gerust. Maar hoe zit het dan met de hoeveelheid kalk en microplastics in dat water? Mag je kraanwater gebruiken voor babyvoeding? En vooral: filter je dat water best eerst of niet?

