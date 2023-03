Papegaai is getuige van moord en praat daders aan de galg: twee Indiase mannen krijgt levenslang

VIDEO. En toen waren ze nog met vijf wolven... van wie er één mankt: “Maar binnenkort zijn er weer welpen”

Het aantal wolven in Limburg is gedaald naar minstens vijf, mogelijk zes wolven. Niet geheel onlogisch, want een deel van de roedel verlaat het gebied op zoek naar een eigen ‘stekje’. Toch blijft het aantal aanrijdingen problematisch. Op nieuwe beelden gemaakt door Welkom Wolf is zelfs een zwaar mankende wolf zichtbaar.