Paleontologen ontdekken fossielen van mogelijks grootste dier ooit

Paleontologen hebben in Argentinië 98 miljoen jaar oude fossielen ontdekt van een titanosaurus, een plantetende dinosaurus die in het Krijt-tijdperk leefde. Experts spreken van ‘de fossielen van één van de grootste wezens die ooit op aarde heeft gelopen’.

Een deel van het bekken, de borstgordel en 24 staartwervels: deze gefossilliseerde resten groeven palentologen op in dikke sedimentaire afzettingen in de Argentijnse provincie Neuquén, in het noordwesten van Patagonië. De fossielen behoren hoogst waarschijnlijk tot een titanosaurus, familie van de sauropoda-dinosaurussen. Een titanosaurus wordt gekenmerkt door haar lange nek en staart en plantaardig dieet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deskundigen zeggen dat de gevonden fossielen behoren tot ‘één van de grootste sauropoda is die ooit is gevonden’. Ook zou het de grootte van van een patagotitan overschrijden, een soort die 100 miljoen tot 95 miljoen jaar geleden leefde en die maar liefst 37,2 meter lang was. Dit is opvallend, aangezien de gemiddelde grootte van een sauropoda-dinosaurus zo’n 12 meter bedraagt.

“Het is een enorme dinosaurus”, vertelt paleontoloog Alejandro Otero aan CNN, “maar we verwachten in de toekomst nog veel meer van het skelet te vinden. Dan kunnen we met zekerheid bevestigen hoe groot de dinosaurus echt was.” Zonder het dijbeen van de dinosaurus te analyseren, kunnen deskundigen ook nog niet zeggen hoeveel de dinosaurus woog. Ze zijn echter van mening dat de lichaamsmassa vergelijkbaar is met die van een argentinosaurus, die gemiddeld zo’n 110 ton woog.