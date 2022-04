Overgevlogen kevers uit Turkije moeten strijd aangaan met eikenprocessierups

Provincie Antwerpen 20 procent minder processie­rup­sen door koud voorjaar, maar overlast zal niet minder zijn: “Haarden beter wegzuigen dan wegbranden”

Het koude voorjaar leek de populatie processierupsen flink te hebben verminderd, maar de overlast zal er dit jaar helaas toch niet minder om zijn. De provincie Antwerpen zet extra in om gemeenten te ondersteunen door informatieborden en waarschuwingslint uit te delen. “We zetten nu meer in op stofzuigen in plaats van biociden of wegbranden en we stimuleren ook het ophangen van mezenkastjes”, klinkt het bij processierups-expert Kathleen Verstraete. Al blijken die laatste ook in trek bij dieven, want in Lille werden er op enkele dagen tijd dertig gestolen.

