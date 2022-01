Oudste mannetjesgorilla ter wereld gestorven

De mensaap werd dood aangetroffen door zijn verzorgers. In het wild worden gorilla’s hoogstens 40 jaar, in een dierentuin kan dat oplopen tot 50 jaar. De oudste gorilla ter wereld, een vrouwtje dat Fatou heet en 64 jaar oud is, leeft in de Berlijnse zoo.

Westelijke laaglandgorilla’s zijn met uitsterven bedreigd. Ozzie deed alvast zijn best. Hij laat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na die leven in Zoo Atlanta en andere dierentuinen in de VS en Canada. “Ons hart is gebroken. Een legende is niet meer”, twitterde de zoo.