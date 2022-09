Oudste hart ter wereld ontdekt in prehistorische vis

“We zaten samen rond de computer toen we een hart herkenden. We konden het eigenlijk niet geloven, het was ongelooflijk spannend”, zei hoofdonderzoeker Kate Trinajstic van de Curtin University in Perth aan BBC News over het hart van de uitgestorven vis. “Dit is een cruciaal moment in onze eigen evolutie. “Het toont het lichaamsplan heel vroeg in de evolutie, en dat zien we voor het eerst in deze fossielen.” Haar medewerker John Long van de Flinders Universiteit in Adelaide heeft het over “een verbijsterende, overweldigende ontdekking”. “We wisten niets van de zachte organen van zulke oude dieren, tot nu”, voegt hij eraan toe.