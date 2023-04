Oudste gorilla ter wereld getrakteerd op groente- en fruitmand voor 66ste verjaardag

Opvallend: verweesde orang-oe­tan weet niet hoe ze haar jong moet voeden, tot dierenver­zorg­ster met eigen baby voordoet hoe het moet

De verzorgers van een dierentuin in de Amerikaanse staat Virginia werden hoe langer hoe zenuwachtiger: waarom slaagde orang-oetan Zoe er toch niet in haar pasgeboren kleintje te voeden? De zoo schakelde een opvallende hulplijn in: een dierenverzorgster die zelf onlangs mama was geworden. Zij gaf de orang-oetan een kleine peepshow met haar eigen baby. En jawel... minder dan 24 uur later slaagde de aap er eindelijk in haar jong te voeden. De zoo deelt het opvallende succesverhaal in een persbericht, inclusief beelden van de toch wel bijzondere aanpak.