Oudste egeltje ter wereld ontdekt in Denemarken: “Tranen van geluk gehuild”

Een egeltje dat in de buurt van Silkeborg in Denemarken is gevonden, blijkt de oudste egel ter wereld: het beestje werd liefst 16 jaar oud. Dat is overigens zomaar even 7 jaar ouder dan de vorige recordhouder. Het stekelige mannetje kreeg de stoere naam Thorvald, of ook ‘Thor’s heerser’.

Helaas is Thorvald intussen wel overleden. Het is met een postuum onderzoek dat wetenschappers ontdekten dat het Europese egeltje liefst 16 jaar was geworden. Dat gebeurde in het kader van het zogenaamde Danish Hedgehog Project, waarbij de voorbije jaren in Denemarken bijna 700 dode egels werden verzameld door vrijwilligers, om de dieren te kunnen onderzoeken.

Vorig record verpulverd

De onderzoekster die ontdekte dat kleine Thorvald het vorige record verpúlverde met zijn gezegende leeftijd van 16 jaar, kon haar tranen niet bedwingen bij zo’n ongelofelijke vondst. De onderzoekers vielen dan ook bijna van hun stoel: de vorige oudste egel ter wereld was 9 jaar oud.



“Ik heb tranen van geluk gehuild toen ik besefte dat ik een dier vasthield dat 16 jaar lang geleefd had”, aldus Sophie Lund Rasmussen van de universiteit van Oxford, zij is ook wel bekend als ‘Dokter Egel’. Dat haar collega’s een beetje moesten lachen dat ze zo emotioneel werd, veegt ze van tafel: “Dit is gewoon fantastisch, echt ongelofelijk. In de juiste omstandigheden kunnen egels dus tot wel 16 jaar worden!”

Misschien had Thorvald zelfs nog ouder kunnen worden. De egel stierf in 2016 bij een aanval door een hond, blijkt uit de studie die zopas is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Animals’. De oude recordhouder (een vrouwelijke egel uit Ierland die in 2014 werd bestudeerd) werd overigens totaal van de tabellen geveegd. Naast oppersenior Thorvald stootten de Deense onderzoekers ook nog op een egel van 13 jaar oud en een egel van 11 jaar.

Gemiddelde leeftijd veel lager

Het is mooi dat egels zo oud zijn kunnen worden, maar het is slechts weinigen gegeven. De wetenschappers stelden vast dat de algemene gemiddelde leeftijd van de egels 1,8 jaar was (1,6 jaar voor vrouwtjes en 2,1 jaar voor mannetjes). Het bereik lag tussen 0 en de 16 jaar van Thorvald.

Los van de enkelingen die erg oud worden, worden de meeste egels dus slechts gemiddeld zo’n 2 jaar. Bovendien sterft een derde (30 procent) van de egels op of voor de leeftijd van 1 jaar, aldus de onderzoekers.

Robotmaaiers, slakkenkorrels

De egels in Europa hebben het dan ook zeer moeilijk. De Vlaamse egelpopulatie is de laatste jaren gehalveerd, zo bleek vorige maand nog. Dat komt deels door ziekte, deels door bijvoorbeeld aanvallen van honden, maar ook door menselijk toedoen. “We zien steeds vaker diertjes die gewond zijn geraakt door robotmaaiers, of vergiftigd door slakkenkorrels”, legde Machelaar Patrick Kix van het Wildlife Intervention Team onlangs uit.

Natuurverenigingen riepen al meermaals op om robotmaaiers ‘s nachts uit te zetten. Dan gebeuren namelijk de meeste ongelukken met egels.

Doodgereden

Bijkomend waren egels vorig jaar, na padden, de dieren die het vaakst worden doodgereden op onze wegen.

“Aangezien de populaties van Europese egels overal afnemen, is het van vitaal belang dat we de populatiedynamiek van deze soort onderzoeken en begrijpen om de egels in het wild op de beste manier te beschermen”, klinkt het bij de Deense onderzoekers. “Wij bepaalden de leeftijd van honderden dode egels, verzameld door vrijwilligers uit heel Denemarken, en telden de periosteale groeilijnen, een methode die vergelijkbaar is met het tellen van jaarringen in bomen.”

Zomer

“We vonden de oudste wetenschappelijk bevestigde egels in Europa onder onze monsters en ontdekten dat mannelijke egels vaker stierven in het verkeer dan vrouwtjes.” Verkeersgerelateerde sterfgevallen bereikten voor beide geslachten een hoogtepunt in juli. Voor niet-verkeersdoden stierven de meeste mannelijke dieren in juli en de meeste vrouwtjes in september. De mate van inteelt had geen invloed op de levensduur.

“Al deze nieuwe inzichten kunnen worden gebruikt om toekomstige strategieën ter bescherming van de Europese egel te verbeteren”, besluit het onderzoeksteam.

