Oud-eigenaar mag sperma wonderdekhengst Totilas niet los verkopen van rechter

Rond de Wereldruiterspelen in 2010 verkocht een Nederlander het gitzwarte ‘wonderpaard’, waarop de Nederlandse dressuurruiter Edward Gal grote successen vierde, na een mondelinge koopovereenkomst aan een Duitse firma. De koper betaalde destijds een bedrag van ruim 9 miljoen euro. Omdat de koop mondeling tot stand was gekomen, ontbreekt papierwerk waaruit bleek wat partijen precies hadden afgesproken.

Eind 2020 overleed Totilas op 20-jarige leeftijd. Totilas of kortweg Toto was lange tijd het duurste en beroemdste dressuurpaard ter wereld. De voormalig eigenaar van Totilas bood kort na het overlijden via een derde partij sperma van het legendarische paard aan op internet. Het Duitse bedrijf, dat meende het exclusieve fokrecht te hebben om het sperma vervolgens door te verkopen, benaderde de voormalig eigenaar vervolgens om de resterende rietjes sperma te kopen. De voormalige eigenaar ging daar niet mee akkoord. Hij stelde dat alleen het eigendom van Totilas was verkocht en niet het exclusieve fokrecht. Dat bleek het begin van meerdere juridische procedures in zowel Nederland als Duitsland.