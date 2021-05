Orka's gespot voor de zuidwestkust van Engeland

Blue Nature Alliance wil 18 miljoen vierkante kilometer oceaan beschermen: “Dat is een gebied groter dan Zuid-Amerika”

22 april Blue Nature Alliance is een initiatief dat 5% van de oceaan wil beschermen en herstellen in vijf jaar. Dat lijkt weinig, maar het is goed voor 18 miljoen vierkante kilometer oceaan. Dat is bijna twee keer de oppervlakte van Europa, of een gebied dat net groter is dan Zuid-Amerika. De oceaan neemt namelijk 70% van onze aarde in.