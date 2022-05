Orka gespot in de Seine: “Uiterst zeldzaam”

Opmerkelijk schouwspel in de Seine in Frankrijk. Sinds enkele weken wordt in de rivier een orka gespot. Het dier werd begin april voor het eerst waargenomen voor de kust van Normandië en zou al zeker tot in de gemeente Yainville gezwommen zijn, zo’n 60 kilometer landinwaarts.

Het was schipper Clément Thomas die het dier voor het eerst zag en filmde. Het zwom op 5 april in de Baai van de Seine (de plaats waar de bekende rivier uitmondt in het Kanaal), zo’n 30 kilometer uit de kust.

Lees ook PREMIUM Hoogste rechter buigt zich over lot ‘depressieve’ olifant Happy in dierentuin New York

Volgens de Groupe d’Étude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la Mer de la Manche (GECC) -die zich bezighoudt met de studie en het behoud van zeezoogdieren in het Kanaal - zag Thomas plotseling een ongewoon grote vin op een paar honderd meter van zijn schip. “Het dier naderde de vissersboot”, klinkt het. “Groot was de verrassing van de matrozen aan boord toen ze ontdekten dat het een orka was.”

Vin

Op basis van de grootte en de vorm van de vin kwam de GECC tot de conclusie dat het om een mannetjesorka ging. Sindsdien werd hij al meermaals gespot, aan de kust (tot in Honfleur toe) en in de Seine zelf. De afgelopen dagen werd hij zelfs opgemerkt aan het veer van Yainville, meer dan 60 kilometer landinwaarts.

Volledig scherm Een van de eerste beelden van de orka, toen hij nog voor de kust van Normandië zwom. © Gecc Mammifères Marins

Volgens de GECC is het “uiterst zeldzaam” dat een orka in het Kanaal wordt waargenomen. “We zien ze vooral in Schotland, IJsland, Noorwegen en verder naar het zuiden in de Golf van Biskaje”, aldus oprichter Gérard Mauger bij de Franse nieuwssite ‘Brut’. “In het Kanaal zien we ze heel weinig. Er waren maar een paar waarneming de jongste halve eeuw en die zijn nog niet eens allemaal geverifieerd.”

Het is ook opmerkelijk - maar niet ongezien - dat de orka zich in zoetwater begeeft. Het dier leeft normaal gezien in (zoute) zeeën en oceanen. Volgens een paper in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Current Biology’ zou dat echter wel vaker gebeuren bij dieren. We zouden verkeerdelijk denken dat ze voor de eerste keer in bepaalde ecosystemen opduiken, terwijl ze daar vroeger soms ook al leefden, maar teruggedrongen werden door de mens.

Verstoten

In de Seine zou het volgens de GECC om een jong dier kunnen gaan dat verstoten werd door zijn kudde of zich isoleerde omdat het ziek was. Of misschien zocht het gewoon voedsel in het rustige water van de rivier.

Experts maken zich wel zorgen om zijn gezondheid, die achteruit lijkt te gaan. Volgens Mauger zou de orka vermagerd zijn en een schimmelinfectie hebben. En de prognose is niet goed. “Als orka’s niet meer in hun kudde zitten, zijn ze min of meer gedoemd”, zegt hij aan de Franse nieuwssite ‘Actu’. “Dat is natuurlijke selectie.”

Voorlopig staan geen reddingsacties gepland. Het benaderen van het dier alleen al kan het extreme stress geven. Ook het voederen is niet eenvoudig, omdat orka’s alleen levende vis eten. “Veel meer dan het dier in de gaten houden en hopen dat het instinctief zijn weg terugvindt naar open zee, kunnen we niet doen”, klinkt het nog.